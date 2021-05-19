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Bingöl'de çıkan orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü.
|19 Mayıs 2021 12:55
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Alınan bilgiye göre, Genç'in Güzeldere köyündeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.
5 iş makinası, arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 20 kişilik ekip ve vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında 9 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
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