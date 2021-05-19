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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, milli sporcuları kabul etti

"Çocukları ve gençleri çok önemsiyoruz çünkü onların enerjisi, gelecek kurgusu, hayata sağlıklı ve verimli birer insan olarak hazırlanmaları bizim gelecekteki güvenliğimizin, güvencemizin de anahtarıdır. Sizlerin sporda gösterdiğiniz bu azim ve başarının hayatın bütün diğer alanlarına da yansıyacağına inanıyorum"
 19 Mayıs 2021 12:58
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, milli sporcuları kabul etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk ve gençlerin enerjisi, hayata sağlıklı ve verimli bir insan olarak hazırlanmalarının Türkiye'nin geleceğinin de güvencesi olduğunu vurgulayarak gençlerin sporda gösterdiği azim ve başarının hayatın bütün diğer alanlarına da yansıyacağını söyledi.

Yanık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 milli sporcuyu Bakanlık'ta kabul etti.

Gençlerle sohbet eden, ilgilendikleri spor dalları, kazandıkları madalyalar hakkında bilgi alan Yanık, her biri kendi alanlarında önemli başarılar elde eden gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

19 Mayıs 1919'un Milli Mücadele ateşinin yakıldığı gün olduğuna dikkati çeken Yanık, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlayarak Milli Mücadele'yi bütün Anadolu sathına yaydığına işaret etti. Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Milli Mücadele'nin bütün Anadolu sathına yayılması, coğrafyamızın, ülkemizin, devletimizin kaderinin değiştiği bir zaman dilimini ifade ediyor. 19 Mayıs 1919 ve sonrası bu anlamda bütün bir Anadolu coğrafyasının canını dişine takarak bir ülke savunmasına başladığı ve bunu sonuçlandırdığı dönem. Bunun sonrasında Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor olması ayrıca çok anlamlı."

- "En önemli sermayemiz yetişmiş insan gücümüz ve gençlerimizdir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, geleceğin gençler tarafından kurulacağına, bu sebeple gençlerden beklenti ve umutlarının yüksek olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi bizim en önemli sermayemiz yetişmiş insan gücümüz ve gençlerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak geçmişte, bugün ve yarın en önemli sermayemiz insan kaynağımız. Pek çok başka değerlerimiz de var ama yetişmiş, iyi insanın olmadığı yerde diğer bütün değerler anlamsızdır çünkü yer altı yer üstü kaynakları, coğrafya gibi aklınıza gelecek bütün değerleri harekete geçirecek, o değerlere anlam katacak olan insandır. Özellikle çocukları ve gençleri çok önemsiyoruz çünkü onların enerjisi, gelecek kurgusu, hayata sağlıklı ve verimli birer insan olarak hazırlanmaları bizim gelecekteki güvenliğimizin, güvencemizin de anahtarıdır. Sizlerin sporda gösterdiğiniz bu azim ve başarının hayatın bütün diğer alanlarına da yansıyacağına inanıyorum. Disiplinli, azimli, kararlı olmak bir bütündür. Bu bir süre sonra bir davranış biçimine dönüşür ve sizi pek çok başka alanda da başarıya taşır."

Milli sporcu gençlerin Türkiye'ye sadece spor değil farklı alanlarda da çok önemli katkılarının olacağından şüphe duymadığına değinen Yanık, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, gençlerin başarılarından hem çok gururlandıklarını hem de çok duygulandıklarına değinerek bundan sonra da gençlerle sık sık görüşeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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