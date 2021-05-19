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En çok vaka görülen illerden Rize'de, 'çay göçü' endişesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasında en çok vaka görülen iller arasında 4'üncü sırada yer alan Rize'de, köy evlerindeki aile içi toplu buluşmaların vaka artışlarına neden olduğu belirlendi. Vatandaşlar çay göçü ile gelenlerin tedbirlere uymasını isterken, yetkililer çay alım yerlerinde tedbirleri sıklaştırdı.
 19 Mayıs 2021 13:04
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En çok vaka görülen illerden Rize'de, 'çay göçü' endişesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasında en çok vaka görülen iller arasında Rize 4'üncü sırada yer aldı. Kentte önceki hafta 270,94 olan vaka haritası 167,27'ye gerilemesine rağmen vaka sayılarının diğer illere göre yüksek oranda kaldı. Kentte köy evlerindeki aile içi toplu buluşmaların artışa neden olduğu vakaların yüzde 83'ünün bu nedenle yayıldığı tespit edildi.

ÇAY GÖÇÜ DE ETKİLEDİ

İl dışından çay göçü ile gelenlerin akrabaları ile toplu buluşmalarının da vaka artışlarında etkili olduğu belirlendi. Vatandaşlar çay göçü ile gelenlerin tedbirlere uymasını isterken, yetkililer çay alım yerlerinde tedbirleri sıklaştırdı. Çaykur yetkilileri çay alım yerlerinde maske ve mesafe kuralına uymasını istediği üreticileri randevu ile çay satışı için davet ediyor, yoğunluğun önüne geçiyor.

'SIKINTI YAŞANMAYACAK'

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim çay hasadı için pandemi kuralları kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını belirterek "Pandemi ile ilgili geçen yıldan tecrübeliyiz. Bu yıl da gerekli tedbirleri aldık. Alım yerlerine gelen üreticilerimiz maskelerini takıyor, mesafeye dikkat ediyor. Randevu sistemi ile yoğunluk oluşturmadan çaylarını satıyorlar. Bu yıl da hiçbir sıkıntı yaşamadan çay kampanyasını götüreceğiz" dedi.

'ÇAY İÇİN İL DIŞINDAN GELENLER ÇOK'

Çay üreticisi İbrahim Uzun "Çay için İstanbul'dan gelenlerin de vaka sayılarında fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Konulan yasakların vatandaşlar tarafından harfiyen uygulanması gerekiyor" dedi.

İzzet Tellioğlu da "Rize'de her geçen gün nüfus yoğunluğu artıyor. İl dışında bulunan özellikle büyük şehirlerde yaşayan çay üreticilerinin büyük bir kısmı Rize'ye ulaştı ve hala gelmeye devam ediyorlar. Bu durumda tabii ki vakalara yansıyor. Biraz da bu süreçte çayımıza öncelik veriyoruz, sanki sağlığımızı ikinci sıraya atıyoruz" ifadesini kullandı.

Nuran Kırgız ise "Rize'ye gelen giden sayısı arttı, ne yazık ki kimse dikkat etmiyor. 17 günü evde geçirdik ama kapanma bittiğinde sokakta iğne atsan yere düşmezdi. Çay için gelenlerle birlikte köylerde artık çok kalabalık" dedi.
DHA
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