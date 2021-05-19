Bakan Selçuk, gençleri saat 19.19'da İstiklal Marşı okumaya davet etti
|19 Mayıs 2021 13:11
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Selçuk, bayram dolayısıyla Bakanlık'ta düzenlenen toplantıda 81 ilden lise öğrencileriyle çevrim içi buluştu.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da çevrim içi katıldı.
Gençlerin bayramı kutladığını belirten Selçuk, 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında belirleyici role sahip milli iradenin ilk adımının atıldığını ve bu irade ortaya konulduğunda belli bir şuur ve gücün birleşmesinin söz konusu olduğunu söyledi.
Selçuk, başta Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki komutanlar, askerler ve halkın milli birlik ve beraberlik bilinci içinde hep beraber yürüdüğüne işaret ederek onların sahip olduğu bu iradenin herkese tevarüs ettiğini kaydetti.
- "Bu toprakların, bu ülkenin geleceğisiniz"
Gençlerin bu mirasa sahip çıktığı sürece Türkiye'nin yolunun açılacağını vurgulayan Selçuk, bu toprakların bugüne kadar oluşturduğu birikim, gelenek, maddi, manevi donanım ve sahip olduğu imkanların onların hizmetinde olduğunu vurguladı.
Selçuk, gençlerin zaman zaman ekran bağımlısı, yüzeysel ya da aceleci ve hatta tüketim odaklı olmakla nitelendirildiğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Belki de anlaşılmadığınızı da düşünüyorsunuz. İnanın biz, geleceğiniz için hep birlikte istişare edip kararlar alıp adımlar atarken sizlerin savunucusu olarak kendimizi görüyoruz. İlk önce sizi anlamak zorunda olduğumuzun farkındayız ve yanınızdayız. Sizler bizim için öteki değilsiniz, el, yabancı değilsiniz, bizim evlatlarımızsınız, kanımız, canımızsınız ve bu toprakların, bu ülkenin geleceğisiniz."
- "MEB'in uyguladığı eğitim modeli çift kanatlı bir okumaya dayanıyor"
Ziya Selçuk, MEB'in uyguladığı eğitim modelinin çift kanatlı bir okumaya dayandığına değinerek bunların birinin gençlerin bilimsel ve teknolojik gelişmeler üzerinden ilerlemesi, diğerinin ise evrensel, milli, manevi ve ahlaki olan bütün değerlerle donanması olduğunu kaydetti.
Her neslin kendinden önceki neslin değerlerini sorguladığını, hatta bazen onlara savaş açtığını ve bunu kendilerini var etmek adına yaptığını dile getiren Selçuk şöyle devam etti:
"Büyümenin kuralı budur. Bu çok olağandır, bizim de yaşadığımız bir durum. Medeniyet, bu yadırgama ve reddetme üzerinde ilerler. Çünkü dönüşüm, değişim sorgulamayla hayata geçiyor. Biz de büyüklerimizi sorguladık, eleştirdik, onların hatalı bulduğumuz yönlerini, yanlarını tekrarlamayacağımızı hep düşündük. Bu konuda sözler verdik. Onlardan daha güzel bir hayata sahip olacağımızı, daha iyi işlerde çalışacağımızı, daha merhametli, daha güçlü olacağımızı hep düşündük. Tahminimce siz de bu düşüncelere sahipsiniz. Bizleri sorguluyorsunuz, eleştiriyorsunuz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Ancak yeni olan, etrafınızı her zamankinden daha hızlı kuşatıyor. Güçlü olabilmeniz için muhakkak köklerinizin bilincinde olmalı ve iki kanadınıza da sahip çıkmalısınız diye düşünüyorum. Ancak bu suretle geçmişin hatalarını tekrarlamamış olursunuz."
- "Bahar gibi, bayram gibi bir gelecek diliyorum sizlere"
Selçuk, gençlerin çift kanatla yükselirken birkaç hususa dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Bakan Selçuk, gençlerin başarısızlıkları başarıya götüren bir eğitim aracı fırsatı olarak görmesini ve Milli Mücadele'nin bir başarısızlığın ardından ayağa kalkıp yeniden deneyerek kazanıldığını unutmamasını istedi.
MEB'in görevinin gençlerin önünü açmak, potansiyelini ortaya çıkaracağı imkanları sağlamak olduğuna değinen Selçuk sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün akşam 19.19'da sizleri İstiklal Marşı'mızı, kendinize ve ülkemizin geleceğine duyduğunuz inanç ve güvenle hep birlikte okumaya davet ediyorum. Bahar gibi, bayram gibi bir gelecek diliyorum sizlere. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Selçuk'un öğrencilerin sorularını yanıtladığı programda ayrıca gençler enstrüman çaldı.
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