MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist daha öldürüldü
MSB: Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplam sayı 116 oldu
|19 Mayıs 2021 13:41
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