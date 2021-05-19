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Terör örgütü TKP/ML'nin iki üst düzey sorumlusu yakalandı

Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gece düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. 7 adet kalaşnikof ve bu silahlara ait 18 şarjörün ele geçirildiği hücre operasyonunda, örgütün 'İllegal Alan Sorumlusu' Arzu Ö. ile 'Askeri Alan Sorumlusu' Ünal Y.'nin de yakalananlar arasında olduğu öğrenildi
 19 Mayıs 2021 13:52
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Terör örgütü TKP/ML'nin iki üst düzey sorumlusu yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML'ye yönelik hücre evleri olduğu değerlendirilen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Aranan 8 hücre üyesinden 7'sinin yakalandığı operasyonda kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silah, bu silahlara ait 18 şarjör, 1 askeri kamuflaj, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu piyade tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

İllegal alan sorumlusu da yakalandı

Bir firari hücre üyesinin arandığı operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Yakalanan terör örgütü TKP/ML üyesi 7 kişinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürerken, operasyonun 3 aylık teknik ve fiziki takibin devamında gerçekleştirildiği belirtildi. 7 AK 47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu otomatik silah ve bu silahlara ait 18 şarjörün ele geçirildiği hücre operasyonunda, örgütün 'İllegal Alan Sorumlusu' Arzu Ö. ile 'Silahlı Propaganda Birliği Sorumlusu' Ünal Y.'nin de yakalandığı öğrenildi.

Sansasyonel eylem planı yapıyorlardı

İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML üyelerinin saldırı hazırlığında oldukları aktarılırken, örgütün 'İllegal Alan Sorumlusu' Arzu Ö. ile 'Silahlı Propaganda Birliği Sorumlusu' Ünal Y.'nin yanı sıra, örgütün 'Eylem Timinde' faaliyet gösteren keskin nişancı Erdem A., Bedirhan Ö., Ulaş B., Samet K. ve Celal K.'nın da yakalandığı öğrenildi. Örgütün Eylem Timi arasında yer alan firari İsmail T.'nin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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