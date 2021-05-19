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Vakaların düştüğü ilde vatandaşlara uyarı: Salgın bitmedi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan: "Sayıların düşmesiyle vatandaşlarımızın sahte bir rehavete kapılmasını istemiyoruz. Salgın bitmiş değil"
 19 Mayıs 2021 14:02
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Vakaların düştüğü ilde vatandaşlara uyarı: Salgın bitmedi

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vatandaşların tedbirlere uyumu ve aşılanmanın artmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşmeye devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan illerin başında geldiğini duyurduğu Tekirdağ'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Vaka sayılarının ciddi oranda azalması kentte yaşayanları sevindirdi.

İl Sağlık Müdürü Kalkan, AA muhabirine, kentte her hafta vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Alınan tedbirlere uyulduğu sürece vakaların düşmeye devam edeceğini belirten Kalkan, şöyle devam etti:

"Tedbirlere uyulması ve aşılanma oranımızın da yükselmesi yaza daha iyi girmemizi sağlayacak. Sonbaharda inşallah kendi aşımızın da yetişmesiyle birlikte, maske, mesafe ve hijyen konusundaki duyarlılığımızla inşallah daha iyi günler göreceğimizi ümit ediyoruz. Sayıların düşmesiyle vatandaşlarımızın sahte bir rehavete kapılmasını istemiyoruz. Salgın bitmiş değil. Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü salgının yok olduğunu açıklayıncaya kadar salgın tehlikesini ciddiye almamız gerekiyor."

Kent sakinlerinden Zeynel Yoruldu ise vaka sayılarının azalmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Salgının ilk gününden itibaren tedbirlere uyduğunu anlatan Yoruldu, "İlimizde vaka sayıları günden güne düşüyor. İnşallah bu şekilde düşmeye devam eder. Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz." dedi.

Nurettin Deniz de salgınla mücadelede en önemli görevin yine vatandaşlara düştüğünü, sırası gelenlerin aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

Bülent Kaçar, herkesin tedbirlere uymasıyla vakalarda düşüş yaşandığını dile getirdi.

Tekirdağ'da geçen hafta 100 bin kişide 318,48 olan vaka sayısı, bu hafta 132,83'e düştü.
Anadolu Ajansı
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