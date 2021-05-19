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Sağlık çalışanlarının talep ve beklentileri Bakan Bilgin ile paylaşıldı

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, sağlık çalışanlarının toplu sözleşme sürecinden beklentilerini ve ücret adaletsizliği sorununu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile paylaştı
 19 Mayıs 2021 14:07
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Sağlık çalışanlarının talep ve beklentileri Bakan Bilgin ile paylaşıldı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Sekreter Durali Baki ile Genel Başkan Yardımcılar İdris Baykan, Mahmut Faruk Doğan, Şemsettin Karadoğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin Sağlık-Sen'in talep ve beklentileri gündeme getirildi.

Görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Genel Başkan Semih Durmuş, ziyarette sağlık çalışanlarının ücret kaybı gibi temel sorunlarının da gündeme getirildiğini belirterek şu paylaşımlara yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Bilgin'e Sağlık-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Görüşmede; önümüzdeki toplu sözleşme sürecinin tüm memurlar için kritik öneme haiz olduğunu özellikle belirttik. Sağlık çalışanları özelinde ise; çalışma barışını bozan ücret adaletsizliğine son verilmesini, çalışanları ayrıştırıcı sözleşmeli çalışma modelinden vazgeçilmesini ve artık kaçınılmaz hale gelen istihdam ihtiyacını gündeme getirdik. Sayın Bakan'ın görüş ve önerilerimize pozitif bir yaklaşım ortaya koyarak çözümden yana tutum sergilemesi memnuniyet vericidir. Bu yaklaşımın önümüzdeki Toplu Sözleşme görüşmelerinde de sürdürülmesi halinde pek çok sorunun çözüme kavuşacağı inancındayız."

Memurlar.Net
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