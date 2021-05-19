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İstanbul'da 2'si avukat 4'ü polis 6 kişiye 'rüşvet' gözaltısı
İstanbul'da rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçuna karıştıkları iddiasıyla 2'si avukat 4'ü polis memuru 6 kişi gözaltına alındı
|19 Mayıs 2021 14:25
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Alınan bilgiye göre, savcılığa başvuran iş adamı S.Ç., kendisiyle görüşen, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında yer aldığını, irtibatta oldukları polis memurlarıyla dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesini sağlayacaklarını söyleyen iki avukatın, bunun karşılığında 100 bin dolar istediklerini öne sürdü.
Savcılığın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iddiaya ilişkin çalışma başlattı.
Polis, şikayet dilekçesinde isimleri yer alan 2'si avukat 4'ü polis memuru 6 kişiyi, rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçundan gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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