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İzmir'de 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi
 19 Mayıs 2021 14:31
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İzmir'de 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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