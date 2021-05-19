İki ilde 2'si muvazzaf 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Kocaeli ve İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
|19 Mayıs 2021 14:36
|+Aa- Yazdır
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf jandarma astsubay, görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı
19 Mayıs 2021 14:48
|Terör örgütü TKP/ML'nin iki üst düzey sorumlusu yakalandı
19 Mayıs 2021 13:52
|MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist daha öldürüldü
19 Mayıs 2021 13:41
|Mardin merkezli PKK operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
19 Mayıs 2021 12:39
|Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
19 Mayıs 2021 12:05
|PKK/KCK'nın baskı ve işkenceleri, ele geçirilen dokümanlara yansıdı
19 Mayıs 2021 11:14
|Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
19 Mayıs 2021 10:46
|7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
19 Mayıs 2021 10:20
|Terörist Sofi Nurettin'e operasyonda dikkat çeken ayrıntı
19 Mayıs 2021 08:35
|Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
19 Mayıs 2021 08:08