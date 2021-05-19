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FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ABD Kongresinde Türkiye karşıtı faaliyetlerini daha rahat yürütebilmek için yeni bir lobi firması ile anlaştı
 19 Mayıs 2021 14:48
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FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı

AA muhabirinin kamuoyuna açık kaynaklardan edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün 2019'da Washington'da faaliyete geçirdiği ve lobi faaliyetlerinin ana kumandası konumundaki yapılanması olan "Yurttaş Savunma için Ulusal Konseyi (NCCA)", "Mehlman Castagnetti Rosen&Thomas" lobi firması ile anlaştı.

FETÖ'nün ABD Kongresinde Türkiye karşıtı faaliyetlerini daha rahat yürütebilmek için anlaştığı söz konusu firma, "Türkiye için demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmak, Türkiye'de insan hakları ihlallerinin ele alınmasına yönelik önerilerde bulunmak ve özellikle Türkiye'de ve yurt dışında Gülen Hareketi'ne yönelik ihlalleri ele almak" amacıyla ABD Kongresine bildirimde bulundu.

15 Temmuz 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişimin ardından Türkiye'de tutunma şansı kalmayan ve sonraki süreçte tüm kurumları ve insan kaynaklarıyla ABD'yi merkez edinen FETÖ, geçen 5 yıllık sürede ülkedeki varlığını güçlü göstermeye çalışıyor.

Ülkede siyasetin el değiştirmesini fırsat bilen örgütün, Türkiye ile ilgili henüz yol haritası tam netleşmemiş olan Joe Biden yönetimine şirin gözükmek ve onun Türkiye'ye olan bakışını negatife çevirmek için ilgili tüm kurumlarını harekete geçirdiği belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
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