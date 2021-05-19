İstanbul'da özel halk otobüsleri sarı renge dönüyor
|19 Mayıs 2021 15:00
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İstanbul otobüsleri tek renk oluyor. Yapılan anlaşmayla erguvan ve turkuaz rengindeki toplam 3 bin 50 özel halk otobüsü, sarı renge boyanıyor.
Servise götürülen otobüsler, sticker'lardan temizleniyor, zımpara yapılıp macun çekiliyor.
Maskeleme yapılan otobüsler boya işlemine alınıyor. Ardından pasta cila yapılıyor.
Araçlara yeni teçhizatlar da ekleniyor
Araçlardaki değişim sadece renkle kalmıyor.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Göksel Ovacık, otobüslerin aynı renk ve aynı kalitede olması için mavi ve erguvan renkli otobüslerin sarıya boyanacağını ve yeni teçhizatlar (GPS, kamera) takılacağını söyledi.
3 bin 50 otobüsten 900'ü boyandı. Geriye kalan otobüslerin de önümüzdeki aylar içerisinde boyanarak İstanbulluların hizmetine sunulması bekleniyor.
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