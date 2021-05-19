Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı
|19 Mayıs 2021 15:32
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İddiaya göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde bir grup genç, arkadaşları Mertcan K'nin (23) doğum gününü birkaç gün önce kutlamak için sahilde bir araya geldi. Bu sırada oradan geçen başka bir grupla doğum günü kutlamasına katılan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek gençler kavgaya tutuştu. Bu sırada bıçağını çeken Alican A., Mertcan K. ve kardeşi M.K.'yi (17) yaraladı. Kavganın ardından Alican A. kaçarak kayıplara karışırken, yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Mertcan K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi M.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın gerçekleştiği gün gözaltına alınan Alican A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Akant D. serbest bırakıldı. İki gencin bıçaklandığı kavga çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Öte yandan, bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan K.'nın doğum günü olan 19 Mayıs'ta toprağa verildiği öğrenildi.
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