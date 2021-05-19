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Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' diyerek ağladı

Burdur'un Bucak ilçesinde oğlunun yanına giden Mustafa Karaca'nın (73) eşiyle oturduğu iki katlı ahşap evi yanarak kül oldu. Evsiz kalan Mustafa Karaca, enkazın başında '50 yıllık yuvam yandı, açıkta kaldık, ben şimdi nereye gideceğim, gidecek kalacak yerim yok' diyerek gözyaşı döktü
 19 Mayıs 2021 16:08
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Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' diyerek ağladı

Bucak'a bağlı Gündoğdu köyünde oturan Mustafa Karaca, eşi Gülsüm Karaca ile dün Isparta'da oturan oğlunun yanına gitmek üzere yola çıktı. Karaca çifti ayrıldıktan bir süre sonra iki katlı ahşap evde elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklı yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Mustafa Karaca'ya da haber verildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev ve içindeki eşyalar tamamen yandı.

'KİMİN YANINDA KALIRIZ'

Mustafa Karaca bir süre sonra evine geldi. Tüm ev ve eşyalarının yangında kül olduğunu, kıyafetlerinin bile sadece üzerlerinde olanların kaldığını söyledi. Evi, 50 yıl önce askerden geldikten sonra yaptırdığını söyleyen Karaca, "50 yıllık yuvam yandı, açıkta kaldık, ben şimdi nereye gideceğim, gidecek kalacak yerim yok" diye ağladı. Mustafa Karaca, enkazın içinde bir parça da olsa kullanabileceği eşya aradı ama bulamadı.

Evinin yanması ile sokakta kalan, komşuları ve yakınlarının yardımlarıyla yaşamaya başlayan Mustafa Karaca, "Evimizin yanmasıyla açıkta kaldık. Eşim yaşlı, rahatsız, yerinden zor kıpırdıyor. 47 yaşında oğlum Ali, üç tane ameliyat oldu. Şimdi gözleri görmüyor. Şimdiden sonra biz kimin yanında kalırız, açıkta kaldık. Devletimizden ve vatandaşlardan başımızı sokacak bir ev yapılmasını istiyorum" dedi.
DHA
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