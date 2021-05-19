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ByLock kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
 19 Mayıs 2021 16:11
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ByLock kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün içerisinde faaliyet yürüten ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda ekipler, belirledikleri 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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