ByLock kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
|19 Mayıs 2021 16:11
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün içerisinde faaliyet yürüten ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda ekipler, belirledikleri 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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