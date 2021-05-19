Bando takımındaki öğretmeninin 'maske duyarlılığı' takdir topladı
Kırklareli'nde "Gençlik Bandosu"nda görevli müzik öğretmeni İlker Gülmüş'ün maskesine açtığı küçük bir delikten saksafon çalmak için gösterdiği gayret, vatandaşların takdirini kazandı
|19 Mayıs 2021 16:15
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Kırklareli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Bandosu" oluşturdu.
İstasyon Caddesi'nde şarkılar seslendiren bando, vatandaşların bayramını kutladı.
Ekipte görevli müzik öğretmeni İlker Gülmüş, saksafon ile görevini icra edebilmek için maskesine ufak bir delik açtı.
Görevini bu şekilde yerine getiren Gülmüş'ün duyarlılığı vatandaşların takdirini topladı.
Gülmüş'ün bando ekibinde görev yaptığı sürede maskesini hiç çıkarmaması dikkati çekti.
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