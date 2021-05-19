Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun hudut birliklerince yakalandığını bildirdi
|19 Mayıs 2021 16:49
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ByLock kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
19 Mayıs 2021 16:11
|FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı
19 Mayıs 2021 14:48
|İki ilde 2'si muvazzaf 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
19 Mayıs 2021 14:36
|Terör örgütü TKP/ML'nin iki üst düzey sorumlusu yakalandı
19 Mayıs 2021 13:52
|MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist daha öldürüldü
19 Mayıs 2021 13:41
|Mardin merkezli PKK operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
19 Mayıs 2021 12:39
|Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
19 Mayıs 2021 12:05
|PKK/KCK'nın baskı ve işkenceleri, ele geçirilen dokümanlara yansıdı
19 Mayıs 2021 11:14
|Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
19 Mayıs 2021 10:46
|7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
19 Mayıs 2021 10:20