Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildirdi
|19 Mayıs 2021 16:52
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Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi"
Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.
#19MAYIS ruhuyla...Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 19, 2021
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/tVWqkJSpTu
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