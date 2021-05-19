Biden'dan, Netanyahu'ya 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi' mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti
|19 Mayıs 2021 17:14
|+Aa- Yazdır
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.
Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayısı 165 milyonu geçti: İşte en çok vaka görülen ülkeler
19 Mayıs 2021 17:44
|'AB, tamamen aşılanmış yolculara sınırları yeniden açacak'
19 Mayıs 2021 13:55
|Katliamı cami cemaati önledi
19 Mayıs 2021 09:38
|Facebook'tan çok konuşulacak 'İsrail' kararı
19 Mayıs 2021 09:10
|ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
19 Mayıs 2021 07:46
|DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
18 Mayıs 2021 23:45
|Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı
18 Mayıs 2021 20:57
|Rus S7 Havayolları, Türkiye'ye uçuşlarını askıya aldı
18 Mayıs 2021 19:31
|Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu görüştü
18 Mayıs 2021 18:30
|İtalya, normale dönüş takvimini revize etti
18 Mayıs 2021 10:51