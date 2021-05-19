Kazada yaralanan ambulans şoförü 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 28 Şubat'ta park halindeki kamyonlara çarpan ambulans şoförü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
|19 Mayıs 2021 17:28
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Tedavi altına alındığı Fethiye Devlet Hastanesi'nden Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Osman Aydemir (28), kurtarılamadı.
Çalıştığı özel hastanenin önünde düzenlenen törende Aydemir'in yakınları ile iş arkadaşlarını büyük üzüntü yaşadı.
Aydemir'in cenazesi Eldirek Mezarlığı'nda defnedildi.
Öte yandan kazada yaralanan sağlık çalışanları Büşra Demirkundak'ın tedavisinin devam ettiği, Büşra Karakaya'nın ise taburcu olduğu belirtildi.
Osman Aydemir'in kullandığı ilçedeki özel bir hastaneye ait 48 PP 948 plakalı ambulans, 28 Şubat'ta, Fethiye-Antalya kara yolunun Karaçulha mevkisinde yol kenarında park halindeki kamyonlara çarpmıştı. Kazada Aydemir ile sağlık çalışanları Büşra Demirkundak ve Büşra Karakaya yaralanmıştı.
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