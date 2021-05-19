Tatili fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

Tatili fırsat bilen İstanbullular piknik yapmak için Belgrad Ormanı'na akın etti. Giriş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

"TEMİZ HAVA SOLUMAYA GELDİK AMA REZİLLİK ÇEKİYORUZ"



Ormana gelenlerden Fuat Kan, "Buranın temiz havasını solumak için geldik fakat gerçekten çile çekiyoruz. Belki bir buçuk saattir kuyrukta bekliyoruz. İnşallah diğer park alanları da açılır herkes rahatça mangalını, pikniğini yapar. Rahat bir nefes alırlar diye düşünüyorum" dedi.

Yol üzerine park eden iki kamyonet zaten yoğun olan trafiği iyice sıkıştırınca aracından inen bir vatandaş, "Burayı kapatmışlar, şurayı kapatmışlar, bunları görüntüleyin, trafik gelsin cezalarını yazsın. Boydan boya yolu tıkamışlar, insanlar yollarda rezillik çekiyor" şeklinde tepki gösterdi.

"İYİ OLDU HEPİMİZ İÇİN ÖZLEMİŞİZ"

Trafiği aşarak içeri girebilenler ise sofralarını kurarak mangal yaktı. Yakılan mangallardan Belgrad Ormanı içinden dumanlar yükseldi.

Belgrad Ormanı'na ailesiyle gelen Halil adlı kişi, "17 gündür evdeyiz, ikiz kızlarım var artık zapt edemedik çocukları, böyle bir fırsatı bulunca da kaçalım dedik. İyi oldu hepimiz için, özlemişiz yani. Yasakların bitmesini dört gözle bekliyoruz. Tedbirlere uyuyoruz, gördüğünüz gibi sosyal mesafeye dikkat ederek oturuyoruz" diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nı kutladığını söyleyen Onur Güler, "Normalde hep çalıştığımız için yasak oluyordu hafta sonları ama bu sefer sağ olsun devletimiz düşünmüş, bugünü de çalışanlara armağan etti gibi bir şey oldu" şeklinde konuştu.