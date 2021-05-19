5 yıldızlı diye ödeme yaptılar, otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
|19 Mayıs 2021 18:26
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Avukat Selçuk Yıldız eşi ve iki çocuğuyla birlikte tatil yapmak istedi. Geçtiğimiz ağustos ayında internette bulduğu Alanya'daki sözde 5 yıldızlı otele rezervasyon yaptı fakat oraya gittiğinde otelin o vasıflarda olmadığını gördü. Avukat Yıldız, "Otel tabelalarında girişte yıldız yok ama tüm internet arama motorlarında ve otelle ilgili yaptığımız yazışmalarda kendileri 5 yıldızlı olduğunu söylediler biz de buna güvenerek gittik" açıklamasında bulundu.
PARA İADESİ YAPMADILAR
Selçuk Yıldız parasının iade edilmesini talep etti, kabul görmeyince savcılığa gitti, suç duyurusunda bulundu. Gerçek de o zaman ortaya çıktı. CNN TÜRK'ten Ceylan Sever'in haberine göre, 5 yıldızlı olduğu iddia edilen otelin aslında hiç yıldızı yoktu.
İLK ŞOKU TRANSFER ARACINDA YAŞADILAR
Yıldız ailesi ilk şoku, ilk gün transfer aracında yaşadı. İddiaya göre araç çok eski ve pisti. 20 bin liralık lüksten eser yoktu. İkinci şokuysa odalarına gittiklerinde yaşadılar. Aynı hijyen şoku oda da devam etti. Yıldız, "Hiçbir hijyen şartına ve pandemi kurallarına riayet edilmediğini gördük. Dolayısıyla biz ücretimizin iadesini istedik. Ücret iadesi yapmayacaklarını söylediler." dedi.
3 YILDIZI VARMIŞ ONU DA KAYBETMİŞ
Oteli terk eden Yıldız ailesi önce Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Ardından da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma aşamasında Kültür Bakanlığı'ndan gelen yazıda otelin 5 yıldızlı olmadığı belirtildi. Eskiden üç yıldızlı olan otel şikayetler üzerine o yıldızlarını da kaybetmişti. Otel sahibi hakkında Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıla kadar hapis ve maddi para cezası istemiyle dava açıldı.
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