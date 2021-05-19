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Profesörler antikor konusunda sosyal medyadan tartıştı

Koronavirüs salgını döneminde en fazla görüş bildiren profesörler arasında yer alan Prof. Dr. Güner Sönmez ve Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medya hesapları üzerinden antikor konusunda ters düştü. Sönmez, aşının antikorların yanında hücresel olarak da koruma sağladığını belirtirken, Unutmaz Sönmez'i alanı dışında beyanat vermekle suçladı
 19 Mayıs 2021 18:31
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Koronavirüs salgını döneminde görüşüne en çok başvurulan iki isim Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sönmez, sosyal medya hesapları üzerinden aşının sağladığı bağışıklık konusunda tartışma yaşadı.

Prof. Dr. Güner Sönmez, gazeteye verdiği demeçte, "Aşı olanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ancak bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. Sadece antikor düzeyleri değil, B ve T hücreleri de koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Sönmez'in verdiği demeci, Prof. Dr. Derya Unutmaz'a soran bir vatandaş, kafasının karışık olduğunu ve kime inanacakları konusunda sorun yaşadıklarını aktardı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ UZMANLARINI TAKİP EDİN"

Vatandaşın sorusuna yanıt veren Prof. Unutmaz ise, "Bağışıklık sistemi uzmanlarını takip etmenizi tavsiye ederim. Bu arada 30 yıldır da T hücresi çalışıyorum" dedi.Unutmaz, antikorların daha önemli olduğunu ve hücreler konusunda kesin konuşmamak gerektiğini kaydederek, "30 yıldır T hücreleri ile çalışıyorum, virüslere, kansere karşı, ilk defa keşfettiğimiz adını verdiğimiz yepyeni T hücre subtipleri var-ben bu kadar kesin konuşamıyorum-ama bazı uzman olmayan "uzmanlar" bu beyanatları verebiliyor. Bence antikorlara takılın, önemli. Başka ne deyim?" dedi.

SÖNMEZ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Prof. Unutmaz'ın sözlerine meslektaşı Prof. Dr. Güner Sönmez'den cevap gecikmedi. Sönmez, Prof. Unutmaz'ın kullandığı dilin rahatsızlık verici bir boyuta geldiğini belirterek, "Daha önce başka bir tweetin altında da mahalle dedikodusu kıvamında bir şeyler karalamışsınız, görmezden geldim. Ama artık rahatsızlık verici boyuta geldi. Amerika'da olan ve hiç Covid hastası bakmamış biri kadar bu konularda yazmaya hakkım var zannediyorum" ifadelerini kullandı.Daha sonra konuyla ilgili bir Tweet daha atan Sönmez, şunları söyledi:Yazdığım her şeyi okur araştırır öyle yazarım. Size de tavsiye ederim, iddia ettiğiniz gibi her şeyi sadece siz bilemezsiniz. Yapılan röportajlara gazetelerin attığı manşeti bizim belirlemediğimizi de bilmeniz lazım.Sosyal medyada konuya yorum yapan çok sayıda vatandaş, profesörler arasında kaldıklarını ve kafa karışıklığı yaşadıklarını vurguladı.
Memurlar.Net
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