İYİ Parti Isparta İl Başkanı korona nedeniyle vefat etti
İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
|19 Mayıs 2021 18:35
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