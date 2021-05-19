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Baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı

Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi gözaltına alındı
 19 Mayıs 2021 18:37
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Baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen Emre A, bilinmeyen nedenle park halinde bulunan ambulansın cam ve kapılarına baltayla zarar verdi.

Olayı gören özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği şüpheli kaçtı.

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmada kimliği tespit edilen zanlı, evinde yakalandı.
Anadolu Ajansı
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