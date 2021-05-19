Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı
Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi gözaltına alındı
|19 Mayıs 2021 18:37
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen Emre A, bilinmeyen nedenle park halinde bulunan ambulansın cam ve kapılarına baltayla zarar verdi.
Olayı gören özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği şüpheli kaçtı.
Emniyet ekiplerince yapılan araştırmada kimliği tespit edilen zanlı, evinde yakalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı
19 Mayıs 2021 18:43
|5 yıldızlı diye ödeme yaptılar, otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
19 Mayıs 2021 18:26
|Bartın'da komiser, görevi başında intihar etti
19 Mayıs 2021 18:18
|Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
19 Mayıs 2021 16:59
|Görüntüler infial yaratmıştı...Gözaltına alındılar
19 Mayıs 2021 15:55
|Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı
19 Mayıs 2021 15:32
|İstanbul'da 2'si avukat 4'ü polis 6 kişiye 'rüşvet' gözaltısı
19 Mayıs 2021 14:25
|Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulundu
19 Mayıs 2021 13:16
|Eşini döven koca, ablasını döven eniştesini öldürmüş
19 Mayıs 2021 13:09
|Bingöl'de çıkan orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü
19 Mayıs 2021 12:55