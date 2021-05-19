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10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı

Bursa'da, İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi'nde bir şahıs 10 dakika içerisinde 5 farklı yerde, fabrikaların önündeki keresteleri ateşe verdi. Bir süre sonra yakalanan zanlı, ifadesinde psikolojik sorunlar gördüğünü ileri sürerek, 'Halüsinasyonlar görüyorum, hayali olarak gördüğüm kişiler bana 'yak' dedi, yaktım. Olay anını hatırlamıyorum' şeklinde konuştu.
 19 Mayıs 2021 18:43
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İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayi sitesinde gece saatlerinde Avarlar Sokak'taki bir mobilya fabrikasının önünde bulunan keresteler yanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde 4 farklı noktada daha kereste yangını çıktı.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yoğun çaba harcadı. Yangınlar, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangınlarda maddi zarar meydana geldi.

YAPILAN ÇALIŞMADA ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşın bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 23 farklı güvenlik kamerası görüntüsünden, bir kişinin, fabrikaların önünde bulunan keresteleri ateşe verdiği tespit etti. Yapılan araştırmayla şüphelinin Onur Algınhan olduğu saptandı.

SAKLANIRKEN BULDULAR

Polis ekipleri Onur Algınhan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarını şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde yoğunlaştıran polis ekipleri, yolda yürüyen kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Ancak şüpheli kaçtı, polisler de peşine düştü. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, yaklaşık yarım saat sonra Onur Algınhan'ı kereste yığınlarının arasında saklanırken yakaladı.

KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada Onur Algınhan'ın bir fabrikanın önündeki keresteleri topladığı kağıt ve lastiklerle ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bu arada şüphelinin 7 Mayıs'ta da kapalı semt pazarının camlarını kırdığı ortaya çıktı."

"HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORUM"

Onur Algınhan, emniyetteki ifadesinde, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu öne sürerek, "Halüsinasyonlar görüyorum, hayali olarak gördüğüm kişiler bana yak dediler, yaktım. Olay anını hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Algınhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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