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Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi
 19 Mayıs 2021 18:55
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Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Küçüksu'dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı. Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.

Kupa töreni için saha ortasında kırmızı halının yer aldığı ve oyuncularla yöneticilerin oturacağı tribününde bulunduğu bir platform hazırlandı. Platformunu arkasında dev ekranda "Şampiyon Beşiktaş" yazısı da yer aldı.
Anadolu Ajansı
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