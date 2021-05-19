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Oğuz Yılmaz kalp krizinden vefat etti

Ankara oyun havalarının usta ismi Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat ettiği öğrenildi
 19 Mayıs 2021 19:00
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Ankara oyun havalarının usta ismi Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Yılmaz ailesi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmazken ünlü sanatçının dostları taziye mesajları yayınladı.
Memurlar.Net
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