Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.
|19 Mayıs 2021 20:31
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Sağlık Bakanlığı 19 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 902 olarak açıklandı.
Test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 151 bin 038, vefat sayısı 45 bin 419, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.
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