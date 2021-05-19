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Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.
 19 Mayıs 2021 20:31
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Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı 19 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 902 olarak açıklandı.

Test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 151 bin 038, vefat sayısı 45 bin 419, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.
Memurlar.Net
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