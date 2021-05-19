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Polonya Savunma Bakanı'ndan 'TB2 SİHA' paylaşımı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabından, "Bayraktar TB2 SİHA" fotoğrafı paylaşarak, "İyi haberler çok yakında, beklemede kalın" notu düştü.
 19 Mayıs 2021 19:07
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Polonya Savunma Bakanı'ndan 'TB2 SİHA' paylaşımı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden, "Bayraktar TB2 SİHA" fotoğrafı paylaşarak, "İyi haberler çok yakında, beklemede kalın" ifadelerini kullandı. Blaszczak'ın paylaşımı geçtiğimiz Kasım ayında Polonya Savunma Bakanlığı'nın Türk savunma sanayi yetkilileriyle SİHA alımına ilişkin görüştüğü iddialarının doğru olduğunu ortaya koydu.

Polonya Silahlanma Müfettişliği, GRYF adını verdiği insansız hava aracı projesinin analitik çalışmalarını sonlandırarak Polonya Milli Savunma Bakanlığı'na göndermişti. Kendi insansız hava aracı üzerine çalışan Polonyalı yetkililerin bu esnada resmi olmasa da Türk savunma sanayi yetkilileriyle Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda görüşmeye başladığı haberleri Polonya basınına yansımıştı.

Polonya'nın orta menzilli insansız hava aracı satın almasına ilişkin diğer firmalarla yürüttüğü süreç halen devam ederken, Blaszczak'ın paylaşımı Bayraktar TB2 SİHA'nın Polonya'ya ihracı için imzaların yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Söz konusu satış gerçekleşirse Polonya, Bayraktar TB2 SİHA'larının ihraç edildiği ilk NATO ülkesi olacak.
İhlas Haber Ajansı
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