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Yaralı çocukları araçtan milletvekili çıkardı

Elazığ'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralı çocukları araçtan, bu sırada bölgeden geçen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, çıkardı.
 19 Mayıs 2021 19:16
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Yaralı çocukları araçtan milletvekili çıkardı

Ahmet Kabaklı Bulvarı Harput yolunda bugün saat 16.00 sıralarında Mehmet Asal yönetimindeki 23 BL 216 plakalı hafif ticari araç, Hikmet Küçük yönetimindeki 23 HK 515 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Bu sırada bölgeden geçen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, aracını durdurup koruma polisleri ve konvoydakilerle birlikte yaralılara yardım etti. Araçlarda bulunan 2 çocuğu Milletvekili Erol çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA
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