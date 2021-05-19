Thodex'in yazılımcısı: Kripto para işi nasıldır bilmiyorum
|19 Mayıs 2021 19:17
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İstanbul'da dün yakalanan Oral Ç.'nin 9 aydır Thodex adlı şirkette çalıştığını ifade ederek, yazılımcı olarak işe başladığını, 'vas' sistemi üzerinden servis geliştirmesi yaptıklarını, web tabancı oyunlarda hizmet hazırladığını anlattığı kaydedildi. Oral Ç.'nin kripto para geliştirmesi yapmadığını savunduğu ifadesinde, video ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM operatörler ile yaptıkları servisler geliştirdiklerini söylediği belirtildi.
İKİ İSİM VERDİ
Kripto para geliştirme biriminde çalışmadığını ifade eden Oral Ç.'nin, yetkili kişilerin Ergün ve Cem isimli kişiler olduğunu anlattığı öğrenildi. Thodex'in kendi internet sitesinde bile üyeliği olmadığını söyleyen Oral Oral Ç.'nin, konularla hiç alakası olmadığını savunduğu vurgulandı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Oral Ç.'nin, kendisinin de maaşını alamadığı için mağdur olduğunu savunduğu ifade edildi.
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