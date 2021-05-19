1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Thodex'in yazılımcısı: Kripto para işi nasıldır bilmiyorum

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu değerlendirilen yazılımcı Oral Ç.'nin hakkındaki suçlamaları reddederek, kripto para işinin nasıl yapıldığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.
 19 Mayıs 2021 19:17
+Aa- Yazdır
Thodex'in yazılımcısı: Kripto para işi nasıldır bilmiyorum

İstanbul'da dün yakalanan Oral Ç.'nin 9 aydır Thodex adlı şirkette çalıştığını ifade ederek, yazılımcı olarak işe başladığını, 'vas' sistemi üzerinden servis geliştirmesi yaptıklarını, web tabancı oyunlarda hizmet hazırladığını anlattığı kaydedildi. Oral Ç.'nin kripto para geliştirmesi yapmadığını savunduğu ifadesinde, video ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM operatörler ile yaptıkları servisler geliştirdiklerini söylediği belirtildi.

İKİ İSİM VERDİ

Kripto para geliştirme biriminde çalışmadığını ifade eden Oral Ç.'nin, yetkili kişilerin Ergün ve Cem isimli kişiler olduğunu anlattığı öğrenildi. Thodex'in kendi internet sitesinde bile üyeliği olmadığını söyleyen Oral Oral Ç.'nin, konularla hiç alakası olmadığını savunduğu vurgulandı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Oral Ç.'nin, kendisinin de maaşını alamadığı için mağdur olduğunu savunduğu ifade edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Thodex soruşturmasında Faruk Özer'in yengesi serbest bırakıldı
19 Mayıs 2021 19:21		 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı
19 Mayıs 2021 18:43
Baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı
19 Mayıs 2021 18:37		 5 yıldızlı diye ödeme yaptılar, otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
19 Mayıs 2021 18:26
Bartın'da komiser, görevi başında intihar etti
19 Mayıs 2021 18:18		 Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
19 Mayıs 2021 16:59
Görüntüler infial yaratmıştı...Gözaltına alındılar
19 Mayıs 2021 15:55		 Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı
19 Mayıs 2021 15:32
İstanbul'da 2'si avukat 4'ü polis 6 kişiye 'rüşvet' gözaltısı
19 Mayıs 2021 14:25		 Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulundu
19 Mayıs 2021 13:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor20:22 - Erdoğan: 5 bine indiğimizde çok rahatlayacağız19:47 - Bugün 181 binden fazla doz aşı yapıldı19:34 - Dağcılık eğitimi alan imam, tırmandığı minareyi boyuyor19:32 - Van'ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı19:26 - Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
19:21 - Thodex soruşturmasında Faruk Özer'in yengesi serbest bırakıldı19:17 - Thodex'in yazılımcısı: Kripto para işi nasıldır bilmiyorum19:16 - Yaralı çocukları araçtan milletvekili çıkardı19:14 - Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu19:07 - Polonya Savunma Bakanı'ndan 'TB2 SİHA' paylaşımı19:00 - Oğuz Yılmaz kalp krizinden vefat etti
18:55 - Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor18:51 - 10 bin adım tartışması! Uzmanlar ne dedi?18:43 - 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı18:37 - Baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı18:35 - İYİ Parti Isparta İl Başkanı korona nedeniyle vefat etti
18:31 - Profesörler antikor konusunda sosyal medyadan tartıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Sedat Peker görüşmesine Hadi Özışık'tan açıklama
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
TRT'den ses getirecek yeni Kanal!
Benzin ve motorine zam
YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
Emniyet, 200 Gemi Adamı alacak
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden aşı randevusu tepkisi
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memura yapılan zam 1
mahalle bakkalının müşterilerim grubu 2
ölmeyi istemek 2
sol elin kaşınması 1
yemek yerken 2
beynimin dörtte birini kullanıyorum 2
85 milyon 2
olur olur bal gibi olur 2
tarzını arayan kimse 2
müptezel 1
SON İLANLAR
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam