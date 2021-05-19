1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Denizli'deki Pamukkale'yi andıran doğa harikası travertenlere kontrollü normalleşmeyle ziyaretler yeniden başladı
 19 Mayıs 2021 19:32
+Aa- Yazdır
Van'ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Van Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor.

DHA'nın haberine göre güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle yıllarca kaderine terk edilen kentin doğa harikası travertenleri, son yıllarda yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ancak bölge pandemi döneminde sessizliğe büründü. Cumhurbaşkanlığı kararnemesi ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen, eşsiz manzarası ile de ilgi odağı olan travertenler, havaların ısınması ve kontrollü normalleşme ile birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Başkalede yaşayan bir grup arkadaş da travertenleri gezerek bol bol fotoğraf çekti, bu anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Başkale ilçesinde yaşayan Müjdat Karaaslan, herkesin bu doğal güzelliği görmesi gerektiğini ifade ederken, Halit Aşan ise etkileyici bir güzelliği olan travertenlerin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini belirtti.

Aşan, "Burası Türkiye'nin ikinci Pamukkalesi ve eşsiz bir güzellik sunuyor. Pandemiden dolayı bir süre sessizliğe büründü. Ancak buranın da hak ettiği değeri görsemisini istiyoruz" diye konuştu.
Dünya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
19 Mayıs 2021 19:14		 Tatili fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
19 Mayıs 2021 18:00
Kaymakamdan hastanın hakaretine uğrayan hemşireye çiçek
19 Mayıs 2021 17:54		 Pazar tezgahına öyle bir yazı astı ki görenler duygusal anlar yaşadı
19 Mayıs 2021 17:36
Kazada yaralanan ambulans şoförü 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
19 Mayıs 2021 17:28		 Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' dedirten kalabalık
19 Mayıs 2021 16:33
Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' diyerek ağladı
19 Mayıs 2021 16:08		 Törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
19 Mayıs 2021 15:40
İstanbul'da özel halk otobüsleri sarı renge dönüyor
19 Mayıs 2021 15:00		 Vakaların düştüğü ilde vatandaşlara uyarı: Salgın bitmedi
19 Mayıs 2021 14:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor20:22 - Erdoğan: 5 bine indiğimizde çok rahatlayacağız19:47 - Bugün 181 binden fazla doz aşı yapıldı19:34 - Dağcılık eğitimi alan imam, tırmandığı minareyi boyuyor19:32 - Van'ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı19:26 - Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
19:21 - Thodex soruşturmasında Faruk Özer'in yengesi serbest bırakıldı19:17 - Thodex'in yazılımcısı: Kripto para işi nasıldır bilmiyorum19:16 - Yaralı çocukları araçtan milletvekili çıkardı19:14 - Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu19:07 - Polonya Savunma Bakanı'ndan 'TB2 SİHA' paylaşımı19:00 - Oğuz Yılmaz kalp krizinden vefat etti
18:55 - Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor18:51 - 10 bin adım tartışması! Uzmanlar ne dedi?18:43 - 10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı18:37 - Baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı18:35 - İYİ Parti Isparta İl Başkanı korona nedeniyle vefat etti
18:31 - Profesörler antikor konusunda sosyal medyadan tartıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Sedat Peker görüşmesine Hadi Özışık'tan açıklama
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
TRT'den ses getirecek yeni Kanal!
Benzin ve motorine zam
YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
Emniyet, 200 Gemi Adamı alacak
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden aşı randevusu tepkisi
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabaha kadar yazmak 2
masumlar apartmanı 2
galatasaray günü 1
ömrünü adamak 1
koniçiva 1
cırcır 2
Kelimelerin yanlış yazılmasına rağmen doğru okunması 2
turşu 1
memura yapılan zam 1
fazlalıklardan kurtulmak 3
SON İLANLAR
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam