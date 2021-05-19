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Erdoğan: 5 bine indiğimizde çok rahatlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız."
 19 Mayıs 2021 20:22
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Erdoğan: 5 bine indiğimizde çok rahatlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı söyleşiden satır başları şöyle;

Aşılama sürecinde ne durumdayız?

Sayı olarak paylaşayım. Şu an itibariyle Türkiye dünyadaki aşı uygulamasında hemen hemen en önde gelen ülkelerden bir tanesi. 11 buçuk milyonu 2. doz olmak üzere toplamda 26 buçuk milyon aşılama yaptık. Dünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra attığımız adımla birlikte bu hızla daha da artacak. 65 yaş üstü grubunu zaten bitirmiştik, şimdi aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altıyla ilgili bir aşılama olayı şu anda söz konusu değil. Öğretmenlerde 3'te 1'ini bitirdik. Sağlık zaten tamam, onu bitirdik.

Kısıtlama döneminde 'turistlere serbest, vatandaşa yasak' diye bir algı oluştu. Esnaflara destek devam edecek mi?

Turistlere serbest, vatandaşa yasak... Bunların hepsi 'biz iktidarı nereden çökertiriz'. Bu sabah bir TV kanalında 'Turizm çöktü' diyor, siyasete yeni giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolar gibi turizm geliri vardı ama biz bu rakamı 35 milyar dolara kadar çıkardık. Şu anda bir koronavirüs döneminden geçiyoruz ve turist vs. bunlar zaten gelemiyor. Gelenler öyle veya böyle bazı riskleri göze alarak geliyor. O riskleri göze alarak gelenlere de biz diyeceğiz ki 'Sokaklarda dolaşamazsın'. Oradan 3-5 dolar veya avro girecekse ülkemize, bırak girsin. Nerelere nasıl para harcayacağı belli. Bu konularda yapılan iş tamamen bir siyasi dezenformasyondur.

Şu anda diyelim Sultanahmet Meydanı'nda birçok yer kapalı. dolaşan turistler de halı vs. bazı şeyler satın alıyorsa alıyordur, onlara kapıyı niye kapatacaksın? Türkiye'ye girecekse oradan bir döviz, bırak girsin. Sıkıntı zaten bu aya kadar böyle devam etti. Biz kapıları nasıl açarız, turistleri nasıl bir an önce ülkemize sokarız, bunun arayışı içerisindeyiz. Bunun için birçok Avrupa ülkesiyle görüşmeler yapıyoruz. Kültür Turizm Bakanım örneğin dün Rusya'daydı. Öbür tarafta biz İngiltere'yle, Almanya'yla görüşmeler yapıyoruz. Buralardan turistler gelsin diye.

Turiste açık, yerliye kapalı gibi bir şeyin propagandasını yapmak sosyal medyanın sadece sahtekarlığı ve ülkemizi içeriden vurmasına yönelik kampanyadan başka bir şey değildir. Testi olmadan zaten gelemiyor. Hatta bazıları bu testi ülkemizde olma durumunda kalıyor. Sosyal medya 'Biz bu iktidarı nasıl vururuz, Erdoğan'ın nasıl tökezletiriz', yaptıkları iş bu.

TAM KAPANMANIN SONUCU

Ciddi manada bir düşüş söz konusu oldu. 10 binlere indiysek şu anda, bu o kararlı almış olduğumuz, nitekim Kabine Toplantısı'ndaki kararların neticesidir. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık gördük. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Vefat sayısı da ciddi manada azalmış olacak 5 bine indiğimizde.

Bunu başarmak için de her türlü tedbiri alıyoruz. Esnafa yönelik tedbirler alıyoruz. Bu tedbirleri alırken esnaf çok daha rahat bir çalışmanın içine girmiş olsun. Restoranların, kafelerin, berberlerin durumu, bütün bunları masaya yatırdık, dün Kabine toplantısında bunları konuştuk. Çok ciddi nakdi yardımları da bu kararın içine koyduk. 5 bin, 3 bin liralık nakdi yardımlar var. Bunları biz eğer güçlü bir devlet olmamış olsak, bunları atabileceğimiz bir adım da olmaz.

"DÜN KARARLI BİR ADIM ATTIK"

Şu anda da iyi bir noktadayız. Aşı konusunda dünyada sayılı ülkeler arasındayız. Aşılarda da şu anda başta öğretmenlerimiz olmak üzere, polisimiz, jandarmamız öncelikli bu kesimlerin aşılanma sürecini de devam ettiriyoruz. Bunların aşı olması lazım ki bulaşı olmasın. Bu konuyla ilgili de dün kararlı bir adım attık ve bu kararlı bir adımla birlikte de 'Bu aşılamayı devam ettireceğiz' dedik. Özellikle Almanya'dan bol miktarda BioNTech getirelim istiyoruz, Çin'den beklediğimiz aşılar var. Rusya'dan acaba ne kadar aşı alabiliriz, bunun görüşmeleri yapıldı. İstiyoruz ki yerli, milli aşı gelmeden önce bu aşılarla süreci devam ettirelim ve kimseye de muhtaç olmayalım.
Anadolu Ajansı
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