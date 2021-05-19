Erdoğan, FETÖ'den önemli bir ismin yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütüphane Söyleşileri'nde gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, FETÖ'den üst düzey bir ismin yakalandığını ve yakında açıklayacaklarını belirtirken şunları söyledi:

"Rastgele bir yönetim yok. Ne yaptığını bilen, attığı adımı gayet iyi bilen ve bununla birlikte de hedefim benim şu ve bu hedefi de şu kadar zaman içerisinde gerçekleştireceğim, bu planlamayla yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız."