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Canlı yayında şaşkına çeviren an! Bir anda yere yığıldı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. Konuklardan birisi canlı yayında bayıldı, program reklam arasına gitti.
 19 Mayıs 2021 21:18
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Müge Anlı'nın programında 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu konusu ele alındı.

Seda Aksu'nun ailesi, 6 Mayıs'tan beri ulaşılamayan çocuklarının, eşinin amcasıyla birlikte kaçtığından şüphe ediyordu. Müge Anlı'nın ekibi de Seda Aksu ile birlikte ortadan kaybolan Emir Aksu'nun Gülüş Aksu ile bir araya geldi.

Gülüş Aksu, eşinin hayatındaki kadının Seda Aksu olacağına hiç ihtimal vermediğini söyledi ve "Telefona baktığımda ikisi de aynı anda 'durum' paylaşmışlar ve aynı şeyi yazmışlardı paylaşımlarında." İfadelerini kullandı. Aksu, eşiyle daha önceki tartışmasını anlatarak, eşinin kendisine "Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın." dediğini söyledi. Şüphelerini kuvvetlendiğini anlatan Aksu, o dönem elinde delil olmadığını da sözlerine ekledi.

"Bizim mutfak balkonumuz ile Seda'nın annesinin mutfağının balkonu karşı karşıya." diyen Gülüş Aksu, bir gün şahit olduğu olayı anlattı ve "Emir elindeki çayı Seda'ya uzatıyordu. O an hiçbir şey yapamadım. Dondum kaldım." diye konuştu.

Gülüş Aksu'nun anlattıklarına göre, 6 Mayıs'ta önce Emir Aksu taksiyle evden uzaklaştı daha sonra ise Seda Aksu ortadan kayboldu. Aile üyeleri de ikilinin birlikte kaçtıklarını fark etmiş oldu. Gülüş Aksu, o günün sabahını da şöyle anlatıyor:

"Kalktım ki yatakta yok. Biçer için Tokat'a gittiğini söylediği bir mesaj atmış bana. Oradan da Malatya'ya geçeceğim, sakın beni aramayın." yazmış. Önce Seda'yı aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. O anda Hayati ağabeyim aradı, Seda'nın eşi. "Emir nerede?" diye sordu. Tokat'a gittiğini söyleyince "Emir Tokat'a gitmiyor. Emir ve Seda ikisi birlikte gidiyorlar." dedi.

CANLI YAYINDA BAYILDI!

Programın bugünkü bölümünde ise Seda Aksu'nun ailesi programa konuk oldu.

Yaklaşık 20 yıldır kayınvalidesinin bakımını üstlenen Seda Aksu'nun eşiyle sorunları olduğunu söyleyen anne Arzu Mercan, kızının daha önce defalarca kendisine dert yandığını anlattı.

Öte yandan, programda kızı ile kaçtığı düşünülen Emir Aksu'nun fotoğrafı ekranlara getirilince anne Arzu Mercan fenalaştı.

Ayağa kalkan ve nefes almaya çalışan talihsiz kadın bir anda yere yığıldı.

Program ise reklam arasına gitti.
Memurlar.Net
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