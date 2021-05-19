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Çin'in yasak kararı kripto para birimlerine değer kaybettirdi

Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasıyla, Bitcoin yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.
 19 Mayıs 2021 21:44
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2008 finans krizinin yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcılar tarafından alternatif olarak görülen kripto para birimi Bitcoin'de değer kaybı günde 12'yi geçerken, şubat ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altı görüldü.

Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 15'ten fazla düşüşle 3 bin doların altına çekildi.

Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara geriledi.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken, Ethereum yüzde 29,3, Shiba yüzde 57 değer kaybetti.

Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daraldı.

Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor." ifadeleri yer almıştı.

ABD'li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla 2021 yılının şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamış,mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı.

Son olarak Tesla'nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk 12 Mayıs'ta sosyal paylaşım platformu Twitter hesabında Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı nedeniyle Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Musk, "Kripto para birçok düzlemde iyi bir fikir ve geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz. Ancak bu çevreye büyük bir bedel ödetmemeli." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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