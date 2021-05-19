'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak" dedi.
|19 Mayıs 2021 21:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Varank şunları kaydetti:
"Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak. Türkiye şu anda Çin ve ABD'den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda."
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