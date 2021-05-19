Süleyman Soylu'dan bekçilerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de, İstanbul'da, Beşiktaş taraftarlarıyla bekçiler arasında yaşanan tartışmaya dair soruyu cevapladı.

Bakan Soylu "Taraftar grubu, arayı açın mesafenizi koyun diye kendilerini ikaz eden bir bekçiyi araların alıp dövmeye başlamış. Diğer bekçiler de arkadaşlarını kurtarmak için havaya ateş açmış, ne yapsaydılar, araya alınan bekçinin dayak yemesini, kafasının gözünün yarılmasını mı bekleyeceklerdi" dedi.

Bekçiler sayesinde günlük hırsızlık vaka sayısının yarı yarıya düştüğünü (278'den 134' düştü), İstanbul Fatih, Beyoğlu, Okmeydanı gibi yerlerde esnafın ve vatandaşların bekçi talebinin olduğunu belirten Bakan Soylu "Bekçiler 3 ay akademide, 2 ay da sahada olmak üzere toplam 5 ay eğitime alıyoruz. Hayat sosyal medyanın kadrajından görülmüyor. Memnuniyet anketleri yapıyoruz. Hizmet alanlara 5 soruluk bir anket uyguluyoruz. TÜİK verilerine göre kamu hizmetlerinde yüzde 74 ile en fazla memnun olunan alan asayiştir. Geçen yıllarda sağlıktı. TÜİK anketini de biz yapmıyoruz. Bakın biz yılda 500 polis memurunu ihraç ediyoruz. Biz haddini aşan hiç bir meslek mensubuna müsamaha göstermiyoruz. 300 emniyet müdürünü sadece bu meselelerini araştırmak ve alt kadroları eğitmekle görevlendirdik." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da bekçilerin kelepçe takarak gözaltına almaya çalışan kişinin de uyuşturucu satısı olduğunu açıkladı. Soylu, "Bursa'da bekçiler bir uyuşturucu satıcını yakalamış, kelepçe takıp kontrol altına almaya çalışıyor. O kişi daha sonra tutuklandı. Bekçi adamla cebelleşiyor" dedi.