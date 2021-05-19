SpaceX projesi Starlink'in internetinden rekor indirme hızı
|19 Mayıs 2021 22:38
|+Aa- Yazdır
Starlink'in internetini kullanan Kassel şehrinin bir sakini,saniyede 542 Mbps'lik rekor bir indirme hızına ulaştı.
İnternet kullanıcısıyla yapılan teste göre 38 Mbps'lik bir yükleme hızına erişildi. Orijinal kaynak ile hedef arasında verilerin aktarılmasında ise 9 milisaniyelik bir gecikme yaşandı.
İkinci bir test, indirme hızının 560 Mpbs'ye ulaşmasıyla daha da etkileyici sonuçlar verdi. Ancak bu kez gecikme 13 milisaniyeye yükseldi.
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattıTest verilerinin bir Reddit forumunda yayınlanmasıyla birlikte bir kullanıcı, tarayıcı çerezlerinin temizlemesini ve testleri yeniden çalıştırılmasını tavsiye etti. Ancak bu, Starlink'in internetine etki etmedi ve benzer sonuçlar gösterdi.
Wccftech, yaklaşık 1 ay önce de bir Kaliforniya sakininin Starlink interneti deneyimi verilerini paylaşmıştı.
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın firması SpaceX, şu ana kadar 1600'den fazla uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirdi. Bunların yüzde 90'ı çalışıyor vaziyette. Beta testi aşamasında olan hizmet, dünyanın farklı bölgelerindeki kişilere yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor.
SpaceX, 2027 yılına kadar dünya çapında yüksek hızlı İnternet sağlayacak 12 bin uydudan oluşan bir takımyıldızı oluşturmayı planlıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Google'dan, Gazze için tepki çeken uygulama
17 Mayıs 2021 14:48
|Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmak için BiP tercih edildi
16 Mayıs 2021 15:14
|WhatsApp'a dava açabiliriz
15 Mayıs 2021 07:40
|İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti
14 Mayıs 2021 12:22
|WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi öncesi veri güvenliği yeniden gündemde
14 Mayıs 2021 11:36
|SİBERAY'dan 'fidyeci yazılım' uyarısı
10 Mayıs 2021 23:51
|Anneler Günü ve Bayram tuzağına dikkat! Mağdur olmayın
08 Mayıs 2021 18:39
|Erişim yasağı kaldırıldı: Getcontact yeniden Türkiye'de
08 Mayıs 2021 18:31
|Ticaret Bakanlığı, influencerlara yönelik yeni bir kılavuz yayınladı
07 Mayıs 2021 01:05
|33 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı
06 Mayıs 2021 20:51