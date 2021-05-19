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SpaceX projesi Starlink'in internetinden rekor indirme hızı

Teknoloji haber sitesi Wccftech, Almanya'nın Kassel kentinde yapılan bir test sonuçlarına dayanarak, SpaceX'e ait Starlink internetinin rekor düzeyde bir indirme hızı sergilediğini bildirdi.
 19 Mayıs 2021 22:38
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SpaceX projesi Starlink'in internetinden rekor indirme hızı

Starlink'in internetini kullanan Kassel şehrinin bir sakini,saniyede 542 Mbps'lik rekor bir indirme hızına ulaştı.

İnternet kullanıcısıyla yapılan teste göre 38 Mbps'lik bir yükleme hızına erişildi. Orijinal kaynak ile hedef arasında verilerin aktarılmasında ise 9 milisaniyelik bir gecikme yaşandı.

İkinci bir test, indirme hızının 560 Mpbs'ye ulaşmasıyla daha da etkileyici sonuçlar verdi. Ancak bu kez gecikme 13 milisaniyeye yükseldi.

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Test verilerinin bir Reddit forumunda yayınlanmasıyla birlikte bir kullanıcı, tarayıcı çerezlerinin temizlemesini ve testleri yeniden çalıştırılmasını tavsiye etti. Ancak bu, Starlink'in internetine etki etmedi ve benzer sonuçlar gösterdi.

Wccftech, yaklaşık 1 ay önce de bir Kaliforniya sakininin Starlink interneti deneyimi verilerini paylaşmıştı.

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın firması SpaceX, şu ana kadar 1600'den fazla uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirdi. Bunların yüzde 90'ı çalışıyor vaziyette. Beta testi aşamasında olan hizmet, dünyanın farklı bölgelerindeki kişilere yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor.

SpaceX, 2027 yılına kadar dünya çapında yüksek hızlı İnternet sağlayacak 12 bin uydudan oluşan bir takımyıldızı oluşturmayı planlıyor.
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