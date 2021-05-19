Soylu: Bazı iller de 13 olan vali yardımcısı sayısını 2'e düşürdük
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, FETÖ'den dolayı yaşanan ihraç ve açığa almalar sonrasında bazı illerde 12, 13 olan vali yardımcısı sayısını 2 veya 3'e düşürerek sorun çözdüklerini açıkladı
|19 Mayıs 2021 22:51
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Soylu FETÖ'den dolayı hakkında idari işlem yapılan personel sonrasında neler yaptıklarını anlattı.
Soylu "1800 mülki idaremizin 600'ünü ihraç ettik. 250'si hala açıkta. Kimseye benim mülki idare amirin yok demedik. Vali yardımcılarını 12'den 2'ye 3'e düşürdük. Vali bey kendisi çalışsın yapsın dedik." dedi.
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