Resmi belgede sahtecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
|19 Mayıs 2021 22:55
|+Aa- Yazdır
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü, sahte evrak düzenlendiği ve düzenlenen evrakla yurt dışına adam kaçırıldığı bilgisine ulaştı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda F.K, D.K. ve M.K'yi yakaladı.
Çok sayıda sahte evrak ele geçirildi
Aramada, bir miktar sahte para, sahte para basımında kullanılan çok sayıda kağıt, baskı malzemesi, renkli yazıcılar, boya tüpleri, sahte ehliyetler, sahte yurt dışı vize evrakları, sahte pasaporta ait malzemeler, şüphelilere ait banka kartları, resmi kurum ve çalışanlarına ait resmi kurum kaşeleri ile birçok suçta kullanılan materyaller ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sopalar havada uçtu...Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
19 Mayıs 2021 22:28
|İhbara giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurdu
19 Mayıs 2021 21:18
|Zabıta Memuru, tüfekle göğsünden vurulmuş halde bulundu
19 Mayıs 2021 20:41
|Thodex soruşturmasında Faruk Özer'in yengesi serbest bırakıldı
19 Mayıs 2021 19:21
|Thodex'in yazılımcısı: Kripto para işi nasıldır bilmiyorum
19 Mayıs 2021 19:01
|10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı
19 Mayıs 2021 18:43
|Baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı
19 Mayıs 2021 18:37
|5 yıldızlı diye ödeme yaptılar, otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
19 Mayıs 2021 18:26
|Bartın'da komiser, görevi başında intihar etti
19 Mayıs 2021 18:18
|Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
19 Mayıs 2021 16:59