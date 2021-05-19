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Genç yatırımcılar hisse senedini tercih etti

Portföy değeri 4 milyar 244 milyon lira olan 15-24 yaş grubu yatırımcılar, yatırımlarının 2 milyar 701 milyon 634 bin lirasını hisse senedinde kullandı.
 19 Mayıs 2021 22:56
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Genç yatırımcılar hisse senedini tercih etti

Yerli yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi devam ederken, 15-24 yaş grubu yatırımcılar toplam portföylerinin yüzde 63,7'sini hisse senedi piyasalarında değerlendirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 15-24 yaş grubu yatırımcıların yatırım tercihlerini gösteren bilgileri paylaştı.

Buna göre, portföy değeri 4 milyar 244 milyon lira olan 15-24 yaş grubu yatırımcılar, yatırımlarının 2 milyar 701 milyon 634 bin lirasını hisse senedinde kullandı.

Nisan'da yüzde 19 yükselişle 2 milyon 653 bin 934'e ulaşarak rekor tazeleyen yerli yatırımcı sayısı, 423 bin 916 yeni yerli yatırımcıyla da aylık bazda en fazla artışa işaret etti.

Genç yatırımcı sayısı arttı

Nisan'da 191 bin 655'e çıkan genç yatırımcı sayısı, bu dönemde yüzde 57,3'lük yükseliş kaydetti. Yıllık bazda ise bu oran yüzde 361,3'e ulaştı.

Yatırım grubunun hisse senedi portföy değeri ise nisanda yüzde 5,1 düşüşle 2 milyar 848 milyon liradan 2 milyar 702 milyon liraya indi.

Genç yatırımcıların fon yatırımlarının 1 milyar 124 milyon 254 bin lirayla ikinci sırada bulunduğu aktarılan paylaşımda, fon yatırımlarının toplam portföyün yüzde 26,5'ini oluşturduğu duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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