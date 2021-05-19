KYK yurdunda 'ATA' ve '1919' yazılı görsel şöleni
Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla oluşturulan "ATA" ve "1919" yazısı görsel şölen sundu.
|19 Mayıs 2021 23:40
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Karabük Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Asiye Hatun Kız KYK yurdunun personelleri odaların ışıklarıyla "ATA" ve "1919" koreografisi oluşturuldu. Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102'nci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan yazılar kentin farklı noktalarından görünürken, izleyenlere görsek şölen sundu. O anlar drone ile görüntülendi.
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