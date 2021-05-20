2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
|20 Mayıs 2021 00:02
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2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Sonuçları- 19 Mayıs 2021
2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.
Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek
olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.
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