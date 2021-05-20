Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'e konuk oldu, soruları cevapladı.

Bakan Soylu, Peker'in polis araması sırasında kötü muamele iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu, aramaya Peker'in evinin aranma görüntülerini paylaştı.

Polis kamerası ile kaydedilen görüntüler ilk kez yayınlandı.

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialara yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , "Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Açsınlar videoyu izlesinler. Çocuğuna dediği gibi yapılmış mı yapılmamış mı? Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.

Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videosunda bahsettiği kendisine koruma verdiğine ilişkin iddiaya dair "Benden 1,5 yıl önce koruma verilmiş, benim zamanımda da alındı" dedi.

Canlı yayında Peker'in İstanbul'daki evine yapılan polis operasyonunun görüntüsünü paylaşan Soylu, Peker'in eşine ve çocuklarına silah doğrultulduğu iddialarını yalanlayarak, "Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" ifadesini kullandı.

Ayrıca Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili savcıya bildiklerini anlatacaklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la henüz konu hakkında görüşmediklerini belirtti.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. 63 bin seviyelerinden 10 bin seviyelerine indik. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırabilmek. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman rahat bir adım atacağız. Birinci aşılama bitti, ikinci aşılamada önemli bir noktaya geldik.

* Bazı sektörleri kendim arıyorum, "Ne olursunuz biraz daha sabredin" diyorum.

* Bekçilik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, polis teşkilatımızın sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistemin adıdır. Bekçi uyarmış, bekçiyi aralarına alıp dövmüşler. Bekçi de havaya ateş açmış. Ne yapsınlar, bıraksınlar mı? Bekçilerimizin toplam 5 aylık bir eğitim süreci var. * Buradaki muradımız şu: Uyuşturucudan, hırsızlığa ve terör olaylarına kadar başarı sağlamak. Vatandaşımız bu uygulamadan memnun. Biz memnuniyet anketleri yapıyoruz. Bekçi uygulamasına yönelik ideolojik bir bakış açısı var. Vatandaşımıza yönelik görevini aşan hiçbir muameleye müsamaha göstermeyiz.

Gençler toplu taşımaya binmeyin. Oraya zaten zorunlu olarak binenler var. Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi.

* ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim, vermeyeceğim. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-Semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz'u yapanları ABD'de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar.

Meral Akşener'in dediği yakışır mı? Akşener bu güne kadar ne yapmış o insanlarla ilgili, Cumhurbaşkanımız ne yapmış? O insanlar diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz.

* ('HDP'ye bakanlık' iddiası) Fikrim yok, bilgim var. Mesele sadece Bakanlık değil, başka işler de var. Kandil ve uzantıları, Bakanlıklarda da adamları olsun istiyor. Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de her gün bir patlama vardı. Şimdi bunların önüne geçtik. Bunu çekemiyorlar. Acaba biz bunları nasıl ekarte ederiz onun peşindeler. Türkiye bambaşka bir ivme yakaladı. Bunu baltalamaya çalışıyorlar.

* Türkiye'de 260 terörist kaldı.

* Türkiye'ye göz koyanlar sadece dışarıda değil. İçeride de bunların şakşakçıları var. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu ile mücadelesini biz veriyoruz.

* Bataklık operasyonunda 2 uyuşturucu baronu yakalandı. Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık. Bataklık operasyonunun içerisinde bu resimdekiler de var.

* Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, "Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz" diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ'cülerin kaynağına binen bir ana muhalefet lideri olur mu? Organize suç şebekelerinin etkisindeki bir ana muhalefet partisi lideri olur mu?

* Kolombiya işi nedir? Kolombiya'da geçen yıl bir kokain yakalanıyor. Yakalandığı tarih 10 Haziran. Tweet atıyorlar bu da ayrı bir usül yani. Türkiye civarına gideceği iddia ediliyor. Bu kokain olayı çıkar çıkmaz narkotik başkanı bana geliyor. Dedim ki "Hemen irtibat" kurun. Allem ettik kallem ettik şu an 'FETÖ'nün kucağında olmaya çalışan bir suç örgütü için Arjantin'e adam gönderdik. 25 Haziran'da toplantı yapıldı. Sonuç şu: Bunlar bize herhangi bir yazılı belge vermediler ama "Bu operasyonu gerçekleştiren Balkan grubu." Kılıçdaroğlu, 2020 tarihinde Balkanlarda kimin olduğuna bakarsa. 'FETÖ', Amerika'dan destek alanlar.

* Bütün bunların yanı sıra diyor ki Panama. O da tweet'le çıktı. Geleceği yer neresi? Mersin. Malın geleceği ilk yer İtalya, gemiye mi yüklüyor hayır konteynır. Üç gün bekleyecek. Öyle bir operasyon çekiliyor ki Türkiye bunu koordine ediyor gibi. Biz dedik tamam koordine edelim.

* (Özgür Özel'in Peker'le Soylu arasında aracı gazeteci olduğu yönünde açıklamaları) Türkiye ana muhalefet başkanını sistemine oturmuş, onu 'speaker' haline getirmiş bir operasyonla karşı karşıya. Bu işi yapamadığım an bu koltukta oturan namussuzdur.

* Sayın Kılıçdaroğlu ara sıra bana adam gönderir. Sonra gazeteler üzerinden farklı şeyler yaptırır... Keşke bunun için de adam gönderselerdi. Ne dediğimi anladı onlar.

* 25 Şubat'ta 13 ton kokain yakalandı? Nerede? Hamburg'ta. Şansölye Merkel bu kokainin sahipleri midir diyeceğiz? Tam tersine "yakaladınız tebrik ediyoruz" dedik. FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet başkanı olur mu? Organize suç örgütlerinin emrinde bir ana muhalefet başkanı olur mu? Özgür Özel'in suçlamaları var. Ben sistemi ifade etmek istiyorum. HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Bizim görevimiz dibine kadar gidip, bu meselenin esas sahibini bulmak. Bulduğumuz zaman ilan ediyoruz zaten. Bizim kadar dünya ile ortak çalışan başka bir ülke söz konusu değil. Özgür Özel bu açıklamayı saat kaçta yapıyor, video saat kaçta çıkıyor? Türkiye ana muhalefet partisi genel başkanının sistemine kadar oturmuş ve onu spekar haline getirmiş bir operasyonla karşı karşıyayız. Grup başkan vekili çıkıyor, orada böyle bir kaset çıkıyor, bilginiz olsun diyor. Her şeyi kurgulamışlar.

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir.

* ('Sedat Peker'i kim koruyor' sorusuna) AK Parti iktidarının Türkiye'de başardığı ilk iş, Türkiye'de mafya siyasetinden kurtarmaktır. Uluslararası bir operasyon var, operasyonun nasıl yönetildiğini ifade ettim. Bu bir operasyondur, ve bu operasyon devam ediyor.

* Ben uzun zamandır organize suç örgütü liderinin hedefindeyim. Benle temas edebilmiş mi kimse? Yok. Biz herkesin hedefindeyiz. Bu iki gazeteciyi yıllardır tanırım, benim haberimin olması benim idam edilmem anlamına gelir. Keklemişler. Gitsin onlardan hesap sorsun.

* İstanbul İl Başkanlığı yaptım. Medyayla birebir ilişki yürütüyor değildim. Ama Sayın Çiller döneminde İstanbul medyasıyla önemli bir iletişim yürütüyordum. Neticede birçok ahbabım oldu. Ama Hadi Bey'i fotoğrafçılığından tanırım.

* (Sedat Peker ile Hadi Özışık'ın aracılık iddiası) Benim haberim olması benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi, ifade edilebilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklediyse, ayda hangi siyasetçiye 10 bin dolar gönderiyorsa ondan sorsun.

* (Sedat Peker hakkında) Hangi siyasetçiye 10 bin dolar para gönderiyorsa ona sorsun. Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa o ülke ileri gitmez.

* Burası Türkiye, videoların bu kadar taliplisi var. Adalet, hukuk devleti. Burada söylemiyorum ama bunun hesabı sorulacak. Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Açsınlar videoyu izlesinler. Çocuğuna dediği gibi yapılmış mı yapılmamış mı? Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz. Terbiyesiz.