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Hamas yetkilisi: Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi.
 20 Mayıs 2021 01:09
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Hamas yetkilisi: Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti.

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyon kanalına konuşan Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in 'bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu' yorumunu yaptı.

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti" değerlendirmesinde bulundu.
Memurlar.Net
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