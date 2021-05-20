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20 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

20 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına atamalar yapıldı.
 20 Mayıs 2021 03:45
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20 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/237

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Mehmet Alper KAN atanmıştır.

İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Abdurrahman ÇALIK atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince,

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat SARIGÜL görevden alınmış

YERİNE

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi KESKİNSOY atanmıştır.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cebrail TAŞKIN atanmıştır.

19 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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