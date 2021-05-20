20 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
|20 Mayıs 2021 03:45
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/237
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Mehmet Alper KAN atanmıştır.
İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Abdurrahman ÇALIK atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince,
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat SARIGÜL görevden alınmış
YERİNE
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi KESKİNSOY atanmıştır.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cebrail TAŞKIN atanmıştır.
19 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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