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HDP'ye Kobani talimatı PYD'den: 'Acil çağrı' koduyla e-posta

Terör eylemleriyle 37 kişinin katledildiği Kobani olayları davasında deliller arasındaki bir e-posta, 6-8 Ekim olaylarının talimatının HDP'ye terör örgütü PYD tarafından verildiğini deşifre etti. HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "Acil Çağrı" başlıklı İngilizce e-postada "harekete geçin" direktifi yer alıyor. E-posta, terör örgütünün, HDP MYK'sı ile doğrudan irtibatlı olduğunu gözler önüne serdi.
 20 Mayıs 2021 06:15
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HDP'ye Kobani talimatı PYD'den: 'Acil çağrı' koduyla e-posta

2014'te HDP'nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya koydu.

ACİL ÇAĞRI BAŞLIĞIYLA GÖNDERİLMİŞ

Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Bunlara ilişkin yapılan incelemede, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS'ye ait belge, fotoğraf ve örgütsel talimat bulundu.

HDP'Lİ İSMİN BİLGİSAYARINDA ÇIKTI

Bu deliller arasında, tutuklu sanık eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "Acil Çağrı" başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerini talimatının yer aldığı belirlendi. Buna ilişkin emniyetin hazırladığı ve davanın ek klasörlerinde yer alan raporda, söz konusu e-postanın, "6 Ekim 2014 saat 22.05"te, "pydinfoeuropa@gmail.com" adresinden davanın tutuklu sanığı eski HDP MYK Üyesi Nazmi Gür'e, ondan da dönemin HDP MYK üyelerinin yer aldığı "hdpmyk@listeler.halklarindemokratikkongresi.org" adresine gönderildiği tespit edildiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATINA UYULDU

Raporda, imza ve adres kısmında "PYD Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi (Avrupa) Bilgi ve İlişkiler Merkezi" bilgisinin yer aldığı e-postanın, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından, HDP'ye gönderildiğine dikkat çekildi. Kobani iddianamesinde, 6-8 Ekim eylemleri başlamadan önce gönderildiği belirlenen e-postanın, terör örgütü PKK/PYD ile dönemin HDP MYK'sının irtibatına dair delil olduğu vurgulanarak, şu tespit yapıldı: "Bu hali ile (e-postanın) terör örgütünün, HDP MYK'sı ile doğrudan irtibatlı olduğu, örgütün talimatıyla birlikte hareket edildiğine ilişkin somut delil niteliği taşıdığı, terör örgütünden gelen talimat sonrasında HDP MYK'sı tarafından yapılan toplantı sırasında alınan karar sonrası, 6 Ekim 2014'teki ilk açıklama olan 'Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı' şeklinde çağrının yapıldığı, terör örgütünden gelen talimata uyulduğu anlaşılmıştır."
Yeni Şafak
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